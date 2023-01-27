У Литві назвали "безпідставними" ядерні погрози Кремля

Ексміністр закордонних справ та оборони Лінас Лінкявічюс заявив, що Росія окупувала частину української території, а не навпаки, тому не має права загрожувати ядерною зброєю через нібито "загрозу" її територіальної цілісності.

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Блеф чиновників Російської Федерації щодо ядерної відповіді на нібито "загрози" їхньому суверенітету та територіальній цілісності не має жодних підстав. Про це заявив колишній голова Міністерства закордонних справ та оборони Литви Лінас Лінкявічюс.

Ексчиновник нагадав, що це саме Росія окупувала частину території України, а не навпаки.

"Російський блеф щодо ядерної відповіді на "загрози" їхньому суверенітету та територіальній цілісності не має жодних підстав. Україна не окуповує Росію, Україна прагне і має очистити від Росії всі окуповані та анексовані території, щоб покласти край цій варварській війні. І ми повинні допомогти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 25 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на тлі заяв у Кремлі про загрозу ядерної війни, постачання важкого озброєння Україні можуть спровокувати ядерну ескалацію, проте ризик застосування зброї масового знищення невеликий, хоча сама "ядерна риторика" Кремля цілком небезпечна. "Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти, і тому її не можна вести", — наголосив генсек Альянсу.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що у грудні минулого року міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав низькою ймовірність застосування тактичного ядерного удару Росією у її війні проти України.