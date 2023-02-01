"Можно ожидать многого": Буданов прокомментировал ядерную угрозу со стороны РФ
По мнению главы украинской разведки, заявления российской стороны о возможном ядерном ударе являются частью "тактики запугивания".
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Российская Федерация не станет применять ядерное оружие, так как это приведет к ее полному краху. Об этом глава ведомства рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.
Заявление Буданова прозвучало в контексте обсуждения деоккупации Крыма. Начальник ГУР МО считает, что освобождение полуострова не спровоцирует Владимира Путина на использование ядерного оружия.
"Это неправда. И Крым вернется к нам. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится", — заявил глава разведки.
Кирилл Буданов добавил, что угрозы российских официальных лиц и пропагандистов о ядерной войне являются лишь частью "тактики запугивания".
"Россия — страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно знают", — сказал Буданов журналистам.
О том, что Российская Федерация, вероятно, не применит ядерное оружие сказал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 19 января. По его словам, ядерный удар приведет РФ к "полному экономическому криогенному параличу".
Фокус также писал о том, что 31 января американский военный историк Макс Бут сообщил о низкой вероятности использования Россией ядерного оружия. Эксперт отметил, что Владимир Путин не хочет начинать войну, в которой не сможет победить.
В свою очередь, президент Хорватии Зоран Миланович заявил 30 января о том, что Украина никогда не вернет себе оккупированный Крым, а РФ в случае проигрыша применит ядерное оружие. При этом Миланович сослался на мнение "ведущих немецких генералов".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 января сказал журналистам, что Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием. Политик также добавил, что не верит в поражение РФ и считает, что Украина постепенно превращается в "неуправляемую руину".