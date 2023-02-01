"Можна чекати багато чого": Буданов прокоментував ядерну погрозу з боку РФ

На думку глави української розвідки, заяви російської сторони про можливий ядерний удар є частиною "тактики залякування".

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Російська Федерація не застосовуватиме ядерну зброю, оскільки це призведе до її повного краху. Про це глава відомства розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Заява Буданова прозвучала у контексті обговорення деокупації Криму. Начальник ГУР МО вважає, що визволення півострова не спровокує Володимира Путіна на використання ядерної зброї.

"Це неправда. І Крим повернеться до нас. Я вам більше скажу: все почалося в Криму 2014 року, там все й закінчиться", — заявив глава розвідки.

Кирило Буданов додав, що погрози російських офіційних осіб та пропагандистів про ядерну війну є лише частиною "тактики залякування".

"Росія — країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не лише до воєнної поразки Росії, а й до її краху. І вони це чудово знають", — сказав Буданов. журналістам.

Про те, що Російська Федерація, ймовірно, не застосує ядерну зброю, сказав експрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 19 січня. За його словами, ядерний удар призведе РФ до "повного економічного кріогенного паралічу".

Фокус також писав, що 31 січня американський військовий історик Макс Бут повідомив про низьку ймовірність використання Росією ядерної зброї. Експерт зазначив, що Володимир Путін не хоче розпочинати війну, в якій не зможе перемогти.

Зі свого боку президент Хорватії Зоран Миланович заявив 30 січня про те, що Україна ніколи не поверне собі окупований Крим, а РФ у разі програшу застосує ядерну зброю. Водночас він послався на думку "провідних німецьких генералів".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 січня сказав журналістам, що Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю. Політик також додав, що не вірить у поразку РФ і вважає, що Україна поступово перетворюється на "некеровану руїну".