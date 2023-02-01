Під загрозою зриву: Росія порушила ключовий ядерний договір, — Держдеп США

Росія не дозволила провести інспекцію на своїй території представникам Сполучених Штатів.

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Державний департамент США заявив у вівторок Конгресу, що Кремль порушує договір контролю над ядерними озброєннями й не надає доступу інспекції на свою територію. Про це 31 січня повідомило ABC News.

На думку чиновників Держдепартаменту, це ставить під загрозу одну з небагатьох сфер співпраці між Москвою та Вашингтоном.

"Росія не виконує своїх зобов'язань за новим Договором СНО щодо сприяння інспекційної діяльності на своїй території. Відмова Росії сприяти інспекційній діяльності заважає Сполученим Штатам здійснювати важливі права за договором та загрожує життєздатності американо-російського контролю над ядерними озброєннями", — йдеться у повідомленні представника Держдепу.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, також відомий як СНО-3, — це угода між США та Росією, яка набула чинності у 2011 році та у 2021 році продовжена ще на 5 років. Цей договір обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розмістити США та Росія, а також розгортання ракет наземного та підводного базування та бомбардувальників для їх доставки. Відповідно до умов угоди, ці обмеження повинні перевірятися за допомогою інспекцій на місцях обміну даними та інших заходів контролю.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 31 січня в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що Росія не застосовуватиме ядерну зброю, оскільки це призведе до її повного краху.

У той же день міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати готові застосувати ядерну зброю для захисту Південної Кореї від КНДР.

Раніше, 27 січня, колишній глава Міністерства закордонних справ та оборони Литви Лінас Лінкявічюс назвав блефом заяву чиновників РФ щодо ядерної відповіді на нібито "загрози" їхньому суверенітету та територіальній цілісності.