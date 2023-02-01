Минобороны Беларуси показало "Искандеры" с крылатыми и баллистическими ракетами (фото)

В пресс-службе ведомства заявили, что аналогов российского оперативно-тактического комплекса в мире не существует.

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Министерство обороны Беларуси отрапортовало о полной самостоятельной эксплуатации ОТРК "Искандер". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На кадрах показан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", который поступил в Беларусь в декабре 2022 года. Для управления комплексом белорусские военные проходили обучение в РФ. После завершения теоретического курса обучения военные уже дообучались на полигонах в Беларуси.

[ + – ] На переднем плане баллистическая ракета 9М723, а на заднем крылатая ракета 9М728

Начальник ракетных войск и артиллерии — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба Беларуси Руслан Чехов утверждает, что у армии есть достаточный запас ракет и средств поражения для ударов на дистанции до 500 км.

При этом в Минобороны утверждают, что российскому ОТРК нет аналогов в мире. Также комплекс установлен на базе белорусского тягача МЗКТ-7930 Минского завода колесных тягачей.

"Как известно, в декабре 2022 года свое место в строю занял оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Комплекс, равных которому в своем классе в мире просто не существует! Мощный и маневренный, способный выдвинуться куда угодно и там ждать своего часа, "Искандер" развивает скорость по бездорожью до 70 километров в час", — заявляют в Минобороны.

Напомним, 16 января в США прибыли бойцы ВСУ для освоения ЗРК Patriot, который может перехватывать баллистические ракеты.

25 января в ГУР заявили, что на территории РФ для ВСУ существуют реальные цели — объекты базирования С-400 и "Искандеров".