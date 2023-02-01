Міноборони Білорусі показало "Іскандери" з крилатими та балістичними ракетами (фото)

У пресслужбі відомства заявили, що аналогів російського оперативно-тактичного комплексу у світі не існує.

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Міністерство оборони Білорусі відрапортувало про повну самостійну експлуатацію ОТРК "Іскандер". Про це повідомляє пресслужба відомства.

На кадрах показано оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", який надійшов до Білорусі у грудні 2022 року. Для управління комплексом білоруські військові проходили навчання в РФ. Після завершення теоретичного курсу навчання військові вже донавчалися на полігонах у Білорусі.

[ + – ] На передньому плані балістична ракета 9М723, а на задньому крилата ракета 9М728

Начальник ракетних військ та артилерії — начальник управління ракетних військ та артилерії Генштабу Білорусі Руслан Чехов стверджує, що армія має достатній запас ракет і засобів ураження для ударів на дистанції до 500 км.

При цьому в Міноборони стверджують, що російському ОТРК немає аналогів у світі. Також комплекс встановлений на базі білоруського тягача МЗКТ-7930 Мінського заводу колісних тягачів.

"Як відомо, у грудні 2022 року своє місце в строю зайняв оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер". Комплекс, рівних якому у своєму класі у світі просто не існує! Потужний і маневрений, здатний висунутися куди завгодно і там чекати свого часу, "Іскандер" розвиває швидкість по бездоріжжю до 70 кілометрів на годину", — заявляють у Міноборони.

Нагадаємо, 16 січня до США прибули бійці ЗСУ для освоєння ЗРК Patriot, який може перехоплювати балістичні ракети.

25 січня в ГУР заявили, що на території РФ для ЗСУ існують реальні цілі — об'єкти базування С-400 та "Іскандерів".