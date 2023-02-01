Катастрофа вертолета в Броварах: пропагандисты РФ подделали документ, но ошиблись (фото)

В документе, который обвинял в смерти высшего руководства МВД украинские силы ПВО, российские пропагандисты неправильно перевели на украинский язык инициалы командующего Воздушным Командованием "Центр" Анатолия Кривоножко.

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В крушении вертолета с руководством МВД Украины на борт, который разбился 18 января в Броварах, виноваты украинские сили ПВО. Такой фейк российские пропагандисты начали активно распространять в Телеграм-каналах и соцсетях, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

Пропагандисты даже опубликовали поддельный документ, который якобы подписал командующий Воздушного Командования "Центр" Анатолий Кривоножко.

"В соцсетях и на пропагандистских каналах Кремля оперативно появился и распространяется фейковый документ о причине крушения вертолета Super Puma в Броварах", — говорится в сообщении украинских военных.

Для наглядности они также опубликовали и сам "документ", распространяемый кремлевскими пропагандистами.

"В ходе работы комплексной комиссии Генпрокуратуры, Национальной полиции и СБУ, которую назначили для расследования обстоятельств аварии геликоптера в городе Бровары, пребывающем на балансе ГСЧС, обнаружено факты, указывающие на уничтожение летательного аппарата с применением ПЗРК "Игла" (переносного зенитного ракетного комплекса, — ред.), вероятно силами зенитного ракетного отделения 96 зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр" ВСУ", — говорится в тексте фейкового доклада.

Заметим, что пропагандисты, которые работали над этим документом, допустили важную и значительную ошибку: они неправильно перевели на украинский язык инициалы генерал-лейтенанта Кривоножко. В фейковом докладе он значится как А.Н. Кривоножко (Анатолий Николаевич, — ред.) в то время, как на украинском языке инициалы командующего — А.М. 9Анатолій Миколайович, — ред.).

"Пора уже выучить украинский", — прокомментировали в Воздушных силах ВС Украины эту очевидную ошибку российских пропагандистов.

[ + – ] Фейковый документ о катастрофе вертолета ГСЧС в Броварах, который распространили российские пропагандисты

Напомним, 1 февраля СБУ и ГБР провели обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова. Экс-министр подтвердил, что следственные действия проводились по делу об авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД Украины.

Фокус также писал, что 18 января сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета. В результате авиакатастрофы в Броварах, по официальным данным, погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок.