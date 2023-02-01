Катастрофа вертольота у Броварах: пропагандисти РФ підробили документ, але помилилися (фото)

У документі, який звинувачував у смерті вищого керівництва МВС українські сили ППО, російські пропагандисти неправильно переклали українською мовою ініціали командувача Повітряного Командування "Центр" Анатолія Кривоніжка.

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У катастрофі вертольота з керівництвом МВС України на борту, який розбився 18 січня у Броварах, винні українські сили ППО. Такий фейк російські пропагандисти почали активно розповсюджувати у телеграм-каналах і соцмережах, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Пропагандисти навіть опублікували підроблений документ, який нібито підписав командувач Повітряного Командування "Центр" Анатолій Кривоніжко.

"У соцмережах та на пропагандистських каналах кремля оперативно з’явився та розповсюджується фейковий документ щодо причини катастрофи вертольота Super Puma в Броварах", — йдеться у повідомленні українських військових.

Для наочності вони також опублікували і сам "документ", який розповсюджують кремлівські пропагандисти.

"В ході роботи комплексної комісії Генпрокуратури, Національної поліції і СБУ, призначеної для розслідування обставин аварії гелікоптера у м. Бровари, що перебуває на балансі ДСНС, виявлено факти, що вказують на знищення літального апарату із застосуванням ПЗРК "Ігла" (переносного зенітного ракетного комплексу), ред.), ймовірно, силами зенітного ракетного відділення 96 зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр" ЗСУ", — йдеться в тексті фейкової доповіді.

Зауважимо, що пропагандисти, які працювали над цим документом, припустилися важливої та значної помилки: вони неправильно переклали українською мовою ініціали генерал-лейтенанта Кривоніжка. У фейковій доповіді він значиться як А. Н. Кривоножко (Анатолий Николаевич, — ред.) у той час, як українською мовою ініціали командувача — А. М. (Анатолій Миколайович, — ред.).

"Пора вже вивчити українську", — прокоментували у Повітряних силах ЗС України цю очевидну помилку російських пропагандистів.

[ + – ] Фейковий документ про катастрофу вертольота ДСНС у Броварах, який поширили російські пропагандисти

Нагадаємо, 1 лютого СБУ та ДБР провели обшуки в ексглави МВС Арсена Авакова. Ексміністр підтвердив, що слідчі дії проводилися у справі про авіакатастрофу в Броварах, унаслідок якої загинуло керівництво МВС України.

Фокус також писав, що 18 січня співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці аварії вертольота. Внаслідок авіакатастрофи в Броварах, за офіційними даними, загинули 14 осіб, зокрема 1 дитина.