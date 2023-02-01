Ограниченно пригодных к службе украинцев могут мобилизовать, — ВСУ

По словам полковника Романа Горбача, те мужчины, состояние здоровье которых не позволяет воевать, будут служить в воинских частях обеспечения.

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Ограниченно пригодных к военной службе по состоянию здоровья украинцев могут мобилизовать. Об этом сегодня, 1 февраля, в комментарии медиа Сил безопасности и обороны Украины Military Media Center рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

В частности, Горбач проинформировал о воинских перспективах тех мужчин в Украине, чье состояние здоровья не позволяет служить наравне с другими гражданами, согласно заключению военно-врачебной комиссии.

При этом, по его словам, они все равно не будут воевать на передовой.

"Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения", — прокомментировал Горбач.

Кроме этого, они смогут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также других небоевых подразделениях, добавил он.

Напомним, помощник адвоката АО "ЮК "АРЕС" Евгений Промский рассказал, что военнообязанным украинцам, которые находятся за границей, также могут вручить повестки. Однако такой механизм пока не разработан.

Юристы также объяснили, что грозит за неявку в военкомат по повестке. А условиях военного положения в Украине за это можно получить от трех до пяти лет лишения свободы.