Обмежено придатних до служби українців можуть мобілізувати, — ЗСУ

За словами полковника Романа Горбача, ті чоловіки, стан здоров'я яких не дозволяє воювати, служитимуть у військових частинах забезпечення.

Related video

Обмежено придатних до військової служби за станом здоров'я українців можуть мобілізувати. Про це сьогодні, 1 лютого, у коментарі медіа Сил безпеки та оборони України Military Media Center розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

Зокрема, Горбач поінформував про військові перспективи тих чоловіків в Україні, стан здоров'я яких не дозволяє служити нарівні з іншими громадянами, згідно з висновком військово-лікарської комісії.

При цьому, за його словами, вони все одно не воюватимуть на передовій.

"Ті військовозобов'язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", — прокоментував Горбач.

Крім цього, вони зможуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також в інших небойових підрозділах, додав він.

Нагадаємо, помічник адвоката АТ "ЮК "АРЕС" Євген Промський розповів, що військовозобов'язаним українцям, які перебувають за кордоном, також можуть вручити повістки. Однак такий механізм поки що не розроблений.

Юристи також пояснили, що загрожує за неявку до військкомату на порядку денному. А за умов військового стану в Україні за це можна отримати від трьох до п'яти років позбавлення волі.