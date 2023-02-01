Похожа на фильм о зомби: боец ВСУ рассказал о битве с ЧВК "Вагнер" за Бахмут

По словам бойца ВСУ, одна из атак длилась 10 часов, в продолжении которых наемники-заключенные под действием наркотиков продолжали наступать, даже получив ранения.

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Заключенных, которые воюют против ВСУ на стороне РФ, "накачивают" наркотиками, чтоб заглушить у наемников страх смерти. Поэтому их поведение во время боя напоминает жуткие сцены из фильмов о зомби, рассказал украинский военный в интервью CNN.

"Под Бахмутом они (оккупанты, — ред.) отправляет в атаки завербованных заключенных до тех пор, пока у нас не закончатся патроны", — рассказал военный.

По его словам, один из украинских пулеметчиков чуть не сошел с ума, стреляя по наемникам из ЧВК "Вагнер", которые продолжали идти в атаку, несмотря на серьезные ранения.

"Он рассказывал: я знаю, что попал в него, но он не падает. Через какое-то время, видимо, когда истек кровью, он упал ", — передал военный слова боевого товарища журналистам.

Он также высказал догадку, что такое поведение может быть следствием приема штурмовиками противника наркотиков непосредственно перед тем, как идти в бой.

Военный рассказал и о тактике, которую применяют наемники ЧВК "Вагнер".

"Битва с "Вагнером" похожа на фильм о зомби. Они (наемники, — ред.) взбираются на трупы своих товарищей, наступают на них", — рассказал военный.

По его словам, "вагнеровцы" бросают группы из примерно десяти необученных плохо экипированных заключенных в лобовые атаки, чтобы выжившие под огнем ВСУ прошли 30 метров и окопались.

Следом идет новая группа, продвигающаяся еще на несколько десятков метров. Когда наступление заключенных оказывается истощено или подавлено, "вагнеровцы" бросают в бой более опытных бойцов, часто с флангов, чтобы захватить позиции ВСУ.

"Одна из таких атак продолжалась около 10 часов. Это были не просто волны, это был непрерывно. Было похоже, как будто они не перестают прибывать", — добавил украинский военный.

Напомним, ранее беглый наемник Андрей Медведев рассказал о жестоких порядках в ЧВК "Вагнер". По его словам, группу "отказников" выстроили в ряд, вывели двух из них и убили на глазах у новоприбывших. Погибших тут же похоронили в вырытых новобранцами окопах.

Фокус также писал, что ЧВК "Вагнер" с помощью Китая создает рои дронов для ударов по Украине. Наемникам передали 2500 дронов DJI Mavic 2 из КНР, а в Санкт-Петербурге разрабатывают новую технологию для управления ними, утверждают источники.