Схожа на фільм про зомбі: боєць ЗСУ розповів про битву з ПВК "Вагнер" за Бахмут

За словами бійця ЗСУ, одна з атак тривала 10 годин, протягом яких найманці-в'язні під дією наркотиків продовжували наступати, навіть отримавши поранення.

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Ув'язнених, які воюють проти ЗСУ за РФ, " накачують " наркотиками, щоб заглушити в найманців страх смерті. Тому їхня поведінка під час бою нагадує страшні сцени із фільмів про зомбі, розповів український військовий в інтерв'ю CNN.

"Під Бахмутом вони (окупанти, — ред.) відправляють в атаки завербованих ув'язнених доти, доки у нас не закінчаться патрони", — розповів військовий.

За його словами, один з українських кулеметників мало не збожеволів, стріляючи по найманцям з ПВК "Вагнер", які продовжували йти в атаку, незважаючи на серйозні поранення.

"Він розповідав: я знаю, що потрапив у нього, але він не падає. Через якийсь час, мабуть, коли сплив кров'ю, він упав", — передав військовий слова бойового товариша журналістам.

Він також висловив здогад, що така поведінка може бути наслідком прийому штурмовиками противника наркотиків безпосередньо перед тим, як іти у бій.

Військовий розповів і про тактику, яку застосовують найманці ПВК "Вагнер".

"Битва з "Вагнером" схожа на фільм про зомбі. Вони (найманці, — ред.) піднімаються на трупи своїх товаришів, наступають на них", — розповів військовий.

За його словами, "вагнерівці" кидають групи з приблизно десяти ненавчених погано екіпірованих ув'язнених у лобові атаки, щоб ЗСУ, що вижили під вогнем, пройшли 30 метрів і окопалися.

Далі йде нова група, що просувається ще на кілька десятків метрів. Коли наступ ув'язнених виявляється виснаженим або придушеним, "вагнерівці" кидають у бій більш досвідчених бійців, часто з флангів, щоб захопити позиції ЗСУ.

"Одна з таких атак тривала близько 10 годин. Це були не просто хвилі, це було безперервно. Було схоже, начебто вони не перестають прибувати", — додав український військовий.

Нагадаємо, раніше втікач-найманець Андрій Медведєв розповів про жорстокі порядки у ПВК "Вагнер". За його словами, групу "відмовників" вишикували в ряд, вивели двох із них і вбили на очах у новоприбулих. Загиблих тут же поховали у викопаних новобранцями окопах.

Фокус також писав, що ПВК "Вагнер" за допомогою Китаю створює рої дронів для ударів по Україні. Найманцям передали 2500 дронів DJI Mavic 2 із КНР, а в Санкт-Петербурзі розробляють нову технологію для управління ними, стверджують джерела.