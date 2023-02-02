"Мы все хотим": Лавров заявил о желании России закончить войну в Украине

Российский министр предупредил, что временной фактор — не главный в этом вопросе, а итоги для "русских людей". По его словам, Москва намерена отодвигать украинские войска на "безопасное для России" расстояние.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "мы все хотим", чтобы война с Украиной закончилась. Однако временной фактор — не главный в этом вопросе, а итоги для Москвы. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 24" и изданию "РИА Новости".

"Все хотят, чтобы ситуация на Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей", — сказал он.

Лавров также заявил, что Москва намерена отодвигать украинские войска на "безопасное для России" расстояние. По его словам, чем дальнобойнее оружие Украина будет получать, тем дальше российские войска будут продвигаться.

Кроме того, российский министр утверждает, что Украину никто не пытается убедить вернуться к мирным переговорам с РФ. При этом, по его мнению, президент Владимир Зеленский не ощущает себя самостоятельной фигурой, а им манипулируют извне. Он добавил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине — ложь и Москва "продолжит это опровергать".

Глава МИД РФ также вспомнил о Молдове. По его словам, на роль "следующей Украины" Запад сейчас якобы приглядывает эту страну, а ее президент Майя Санду "готова практически на все".

Напомним, 1 февраля представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Украина находится на пороге очень активной фазы войны с Россией. По его словам, в Москве прекрасно понимают, что международная поддержка Киева усиливается, поэтому усиливают наступление, чтобы достичь хоть каких-то результатов.

Ранее, 18 января, Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена вести переговоры с Владимиром Зеленским, а со стороны Запада подобных предложений не поступало.