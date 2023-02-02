"Ми всі хочемо": Лавров заявив про бажання Росії закінчити війну в Україні

Російський міністр попередив, що тимчасовий фактор – не головний у цьому питанні, а підсумки для "російських людей". За його словами, Москва має намір відсувати українські війська на "безпечну для Росії" відстань.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "ми всі хочемо", щоби війна з Україною закінчилася. Проте тимчасовий чинник — не головний у цьому питанні, а підсумки для Москви. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія 24" та виданню "РИА Новости".

"Всі хочуть, щоб ситуація в Україні завершилася, але тут важливий не час, а якість підсумків для російських людей", — сказав він.

Лавров також заявив, що Москва має намір відсувати українські війська на "безпечну для Росії" відстань. За його словами, чим далекобійнішу зброю Україна отримуватиме, тим далі російські війська просуватимуться.

Крім того, російський міністр стверджує, що Україну ніхто не намагається переконати повернутись до мирних переговорів з РФ. При цьому, на його думку, президент Володимир Зеленський не почувається самостійною фігурою, а ним маніпулюють ззовні. Він додав, що теза про те, що Росія відмовляється від переговорів щодо України — брехня і Москва "продовжить це спростовувати".

Глава МЗС РФ також згадав Молдову. За його словами, на роль "наступної України" Захід зараз нібито придивляється до цієї країни, а її президент Мая Санду "готова практично на все".

Нагадаємо, 1 лютого представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Україна перебуває на порозі дуже активної фази війни з Росією. За його словами, у Москві чудово розуміють, що міжнародна підтримка Києва посилюється, тому посилюють наступ, аби досягти хоч якихось результатів.

Раніше, 18 січня, Сергій Лавров заявив, що Росія не має наміру вести переговори з Володимиром Зеленським, а з боку Заходу подібних пропозицій не надходило.