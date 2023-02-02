Кремль потерял не только международный рынок, но и столкнулся с серьезной нехваткой комплектующих, что сказывается на производстве бронетранспортеров, боевых вертолетов и систем ПВО.

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Россия потеряла статус надежного экспортера оружия из-за вторжения в Украину и международных санкций. Об этом сказано в свежем отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 2 февраля.

Ведомство напоминает, что еще до полномасштабного вторжения роль России на международном рынке вооружений существенно сокращалась.

На сегодняшний день, как предполагают разведчики, Кремль отдает предпочтение, чтобы произведенное оружие применялось собственными войсками в Украине, чем отправлять его на экспорт.

Более того, Россия из-за международных санкций не только потеряла рынок, но и столкнулась с серьезной нехваткой комплектующих, которая сказывается на выпуске экспортного оборудования. Речь идет о бронетранспортерах, боевых вертолетах и системах ПВО.

"Способность России оказывать услуги по поддержке существующих экспортных контрактов, таких как поставка запасных частей и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно нарушена, по крайней мере, в течение следующих трех-пяти лет", — резюмировали британские разведчики, комментируя проблемы РФ в производстве оружия и дальнейшем его экспорте.

[ + – ] РФ потеряла статус надежного экспортера оружия после вторжения в Украину, — разведка Британии

Отметим, что военная разведка Великобритании еще в конце декабря комментировала нехватку персонала и технологий у оккупантов, из-за чего российские войска были вынуждены перейти к оборонительной тактике на захваченных территориях Украины.

В конце января Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о кадровых проблемах в рядах ВС РФ. По информации ведомства, у россиян зафиксирован серьезный дефицит командиров на уровне взводов и рот, из-за чего мобилизованные часто отправляются на штурм позиций ВСУ без командующих офицеров, что приводит к большим потерям личного состава.