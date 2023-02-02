Кремль втратив не лише міжнародний ринок, а й зіткнувся із серйозним браком комплектуючих, що позначається на виробництві бронетранспортерів, бойових вертольотів та систем ППО.

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Росія втратила статус надійного експортера зброї через вторгнення в Україну та міжнародні санкції. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міноборони Великобританії від 2 лютого.

Відомство нагадує, що ще до повномасштабного вторгнення роль Росії на міжнародному ринку озброєнь суттєво скорочувалася.

На сьогоднішній день, як припускають розвідники, Кремль віддає перевагу, щоб вироблену зброю застосовували власні війська в Україні, ніж відправляти її на експорт.

Більше того, Росія через міжнародні санкції не лише втратила ринок, а й зіткнулася з серйозним браком комплектуючих, що позначається на випуску експортного обладнання. Йдеться про бронетранспортери, бойові гелікоптери та системи ППО.

"Здатність Росії надавати послуги з підтримки існуючих експортних контрактів, таких як постачання запасних частин та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно порушена принаймні протягом наступних трьох-п'яти років", — резюмували британські розвідники, коментуючи проблеми РФ у виробництві зброї та подальшому її експорті.

[ + – ] РФ втратила статус надійного експортера зброї після вторгнення в Україну, — розвідка Британії

Зазначимо, що військова розвідка Великобританії ще наприкінці грудня коментувала нестачу персоналу й технологій в окупантів, через що російські війська були змушені перейти до оборонної тактики на захоплених територіях України.

Наприкінці січня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про кадрові проблеми у лавах ЗС РФ. За інформацією відомства, у росіян зафіксовано серйозний дефіцит командирів на рівні взводів та рот, через що мобілізовані часто вирушають на штурм позицій ЗСУ без командуючих офіцерів, що призводить до великих втрат особового складу.