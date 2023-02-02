В США создают два проекта гигантских экранопланов Libery X-plane для армии (фото)

Самолеты должны иметь возможность летать на высоте до 3 000 метров, иметь грузоподъемность не менее 77 тон, а также взлетать и приземляться на воде с волнами до 1,5 метра.

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Пентагон выбрал две команды для дальнейшей разработки демонстрационного самолета Liberty Lifter X-plane. Об этом сообщает The War Zone.

Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) выбрало две команды — Flight Sciences и General Atomics. Обе они работают над совершенно разными проектами для первой фазы программы Liberty Lifter X-plane.

Условия DARPA по характеристикам экранопланов:

грузоподъемность не менее 77 тонн

возможность взлета и посадки при шторме до 4 баллов — скорость ветра 20-30 км/ч и высота волн от 1 до 1,5 метров

возможность полета на малых высотах до 3400 метров

Концепт Flight Sciences

Программа Liberty Lifter X-plane направлена на создание дальнемагистрального самолета экраноплана — судна на динамической воздушной подушке. Команда Flight Sciences работает над самолетом по форме больше похожего на традиционный. В основе лежит высокорасположенное крыло и целых 8 турбовинтовых двигателей.

[ + – ] Проект Liberty Lifter X-plane от Flight Sciences

Разработчики отмечают, что их концепция состоит из адаптивной системы управления, которую создали для выполнения операций на воде и на малой высоте. Предусмотрена защита от больших волн. Ее внесли в конструкцию с самого начала работ.

General Atomics

В свою очередь General Atomics выбрали иной путь и работают над двухкорпусной конструкцией со средним крылом. На самолет устанавливают 12 турбовальных двигателей. Они будут расположены сзади крыла, а не под ним или впереди. Оба корпуса самолета будут открываться вверх для погрузки и разгрузки грузов.

[ + – ] Концепция General Atomics

В DARPA отмечают, что первая фаза программы продлится 18 месяцев. За это время команды должны определить конструкцию и возможности самолета для создания полномасштабного демонстратора. Из 18 месяцев 6 рассчитаны для работы над концептуальным дизайном, 9 для его доработки. Остальное время предусмотрено для производства демонстратора. Следующая фаза должна стартовать в середине 2024 года.

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