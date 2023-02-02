У США створюють два проєкти гігантських екранопланів Libery X-plane для армії (фото)

Літаки повинні мати можливість літати на висоті до 3000 метрів, мати вантажопідйомність не менше 77 тон, а також злітати та приземлятися на воді з хвилями до 1,5 метра.

Related video

Пентагон обрав дві команди для подальшого опрацювання демонстраційного літака Liberty Lifter X-plane. Про це повідомляє The War Zone.

Агентство перспективних дослідницьких проєктів Міноборони США (DARPA) обрало дві команди – Flight Sciences та General Atomics. Обидві вони працюють над різними проєктами для першої фази програми Liberty Lifter X-plane.

Умови DARPA щодо характеристик екранопланів:

вантажопідйомність не менше 77 тонн

можливість зльоту та посадки при штормі до 4 балів – швидкість вітру 20-30 км/год та висота хвиль від 1 до 1,5 метрів

можливість польоту на малих висотах до 3400 метрів

Концепт Flight Sciences

Програма Liberty Lifter X-plane спрямована на створення далекомагістрального літака екраноплана – судна на динамічній повітряній подушці. Команда Flight Sciences працює над літаком формою більше схожого на традиційний. В основі лежить високорозташоване крило і цілих 8 турбогвинтових двигунів.

[ + – ] Проєкт Liberty Lifter X-plane від Flight Sciences

Розробники зазначають, що їхня концепція складається з адаптивної системи управління, яку створили для виконання операцій на воді та на малій висоті. Передбачено захист від великих хвиль. Його внесли у конструкцію із самого початку робіт.

General Atomics

У свою чергу, General Atomics вибрали інший шлях та працюють над двокорпусною конструкцією із середнім крилом. На літак встановлюють 12 турбувальних двигунів. Вони будуть розташовані позаду крила, а не під ним чи попереду. Обидва корпуси літака відкриватимуться вгору для навантаження та розвантаження вантажів.

[ + – ] Концепція General Atomics

У DARPA зазначають, що перша фаза програми триватиме 18 місяців. За цей час команди повинні визначити конструкцію та можливості літака для створення повномасштабного демонстратора. З 18 місяців 6 розраховані на роботу над концептуальним дизайном, 9 на його доопрацювання. Решту часу передбачено для демонстратора. Наступна фаза має стартувати у середині 2024 року.

Нагадаємо, 1 лютого в США здійснив перший політ безпілотник Eaglet — його можна запускати з інших БПЛА, літаків та гелікоптерів.

27 січня Італія залучила 4 найбільші оборонні компанії для розробки винищувача 6 покоління Tempest.