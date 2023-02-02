У США створюють два проєкти гігантських екранопланів Libery X-plane для армії (фото)
Літаки повинні мати можливість літати на висоті до 3000 метрів, мати вантажопідйомність не менше 77 тон, а також злітати та приземлятися на воді з хвилями до 1,5 метра.
Пентагон обрав дві команди для подальшого опрацювання демонстраційного літака Liberty Lifter X-plane. Про це повідомляє The War Zone.
Агентство перспективних дослідницьких проєктів Міноборони США (DARPA) обрало дві команди – Flight Sciences та General Atomics. Обидві вони працюють над різними проєктами для першої фази програми Liberty Lifter X-plane.
Умови DARPA щодо характеристик екранопланів:
- вантажопідйомність не менше 77 тонн
- можливість зльоту та посадки при штормі до 4 балів – швидкість вітру 20-30 км/год та висота хвиль від 1 до 1,5 метрів
- можливість польоту на малих висотах до 3400 метрів
Концепт Flight Sciences
Програма Liberty Lifter X-plane спрямована на створення далекомагістрального літака екраноплана – судна на динамічній повітряній подушці. Команда Flight Sciences працює над літаком формою більше схожого на традиційний. В основі лежить високорозташоване крило і цілих 8 турбогвинтових двигунів.
Розробники зазначають, що їхня концепція складається з адаптивної системи управління, яку створили для виконання операцій на воді та на малій висоті. Передбачено захист від великих хвиль. Його внесли у конструкцію із самого початку робіт.
General Atomics
У свою чергу, General Atomics вибрали інший шлях та працюють над двокорпусною конструкцією із середнім крилом. На літак встановлюють 12 турбувальних двигунів. Вони будуть розташовані позаду крила, а не під ним чи попереду. Обидва корпуси літака відкриватимуться вгору для навантаження та розвантаження вантажів.
У DARPA зазначають, що перша фаза програми триватиме 18 місяців. За цей час команди повинні визначити конструкцію та можливості літака для створення повномасштабного демонстратора. З 18 місяців 6 розраховані на роботу над концептуальним дизайном, 9 на його доопрацювання. Решту часу передбачено для демонстратора. Наступна фаза має стартувати у середині 2024 року.
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