Опередить США: Китай раскрыл концепт истребителя 6 поколения (фото)

Китайская концепция, как и многие другие, исключают хвостовые крылья на самолете, что должно сделать его более незаметным и расширить дальность применения.

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Государственная корпорация авиационной промышленности показала рекламный ролик, в которым показали концепт истребителя следующего поколения. Об этом сообщает Global Times.

В КНР стремятся обойти США в разработке истребителей 6 поколения. Особенностью разработки является то, что у него нет заднего оперения, которое нужно для повышения управляемости самолета. Он получил сложную форму треугольника с большим размахом крыльев как у истребителя J-20. В ролике госкорпорации показали три неизвестных самолета. Наблюдатели считают, что это истребитель 6 поколения.

[ + – ] Кадр из видео китайского производителя

Издание отмечает, что на выставке Airshow China 2022, компания AVIC продемонстрировала концептуальную модель истребителя нового поколения, который также имел бесхвостую конструкцию, как у самолетов, показанных в видео. Такая концепция является одной из самых популярных для стран, которые работают над подобными программами.

[ + – ] На истребителях нет хвостовых крыльев

Бесхвостовая конструкция даст истребителю отличную скрытность, большую подъемную силу, дальность полета и меньший расход топлива за счет улучшения аэродинамики. Однако аналитики отмечают, что если инженеры не придумают замены хвостовому оперению, то самолет не сможет быть достаточно маневренным. Компенсировать это могут раздельные тормозные рули, двигатели с управляемым вектором тяги или другое инновационное решение.

Китайский эксперт по военной авиации Фу Цяньшао считает, что у КНР есть все шансы обойти США в скорости разработки истребителя следующего поколения.

Напомним, Япония, Великобритания и Италия работают над созданием общего истребителя 6 поколения.

Также уже несколько лет ВМС США разрабатывают истребитель 6 поколения F/A-XX, который станет еще мощнее и смертоносней.