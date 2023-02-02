Випередити США: Китай розкрив концепт винищувача 6 покоління (фото)

Китайська концепція, як і багато інших, виключають хвостові крила на літаку, що має зробити його більш непомітним і розширити дальність застосування.

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Державна корпорація авіаційної промисловості показала рекламний ролик, де показали концепт винищувача наступного покоління. Про це повідомляє Global Times.

У КНР прагнуть обійти США в розробці винищувачів 6 покоління. Особливістю розробки є те, що у нього немає заднього оперення, яке потрібне для підвищення керованості літака. Він отримав складну форму трикутника з великим розмахом крил як у винищувача J-20. У ролику держкорпорації показали три невідомі літаки. Спостерігачі вважають, що це винищувач 6 покоління.

[ + – ] Кадр із відео китайського виробника

Видання зазначає, що на виставці Airshow China 2022 компанія AVIC продемонструвала концептуальну модель винищувача нового покоління, який також мав безхвосту конструкцію, як у літаків, показаних на відео. Така концепція є однією з найпопулярніших країн, які працюють над подібними програмами.

[ + – ] На винищувачах немає хвостових крил

Безхвостова конструкція дасть винищувачу чудову скритність, більшу підйомну силу, дальність польоту і меншу витрату палива завдяки поліпшенню аеродинаміки. Однак аналітики зазначають, що якщо інженери не придумають заміни хвостовому оперенню, то літак не зможе бути достатньо маневреним. Компенсувати це можуть роздільні гальмівні ручки, двигуни з керованим вектором тяги або інше інноваційне рішення.

Китайський експерт з військової авіації Фу Цяньшао вважає, що у КНР є всі шанси обійти США у швидкості розробки винищувача наступного покоління.

Нагадаємо, Японія, Великобританія та Італія працюють над створенням спільного винищувача 6 покоління.

Також вже кілька років ВМС США розробляють винищувач 6 покоління F/A-XX, який стане ще потужнішим і смертоноснішим.