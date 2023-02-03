Намерена сорвать саммит "Украина-ЕС": РФ ведет подготовку нового ракетного удара, — ОК "Юг"

Представительница командования Наталия Гуменюк рассказала, что 3 февраля в Черном море РФ активизировала свой флот: 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами" готовы к использованию.

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Россия начала подготовку к новому ракетному удару по Украине: в акватории Черного моря российский Черноморский флот РФ совершает некоторые маневры. Это может быть связанно с саммитом Украина-ЕС 3 февраля, который россияне могут попытаться сорвать. Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в комментарии для "24 канала".

По ее словам, 2 февраля в российской корабельной группировке в Черном море находился лишь один ракетоноситель. Остальные судна были заведены в пункты базирования, однако 3 февраля ВС РФ активизировались.

"Сегодня утром уже в море 2 надводных ракетоносителя с 16 ракетами типа "Калибр", которые готовы к использованию. Кроме того, сами маневры корабельной группировки говорят о подготовке к выходу на боевой курс", — отметила Гуменюк.

Напомним, 2 февраля Наталия Гуменюк рассказала, что в ближайшее время можно ожидать новой ракетной атаки по Украине. По ее словам, российские корабли в Черном море проводят маневры и переформатирование.

27 января советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ продолжит ракетный террор Украины до окончания войны. Он отметил, что цель России — запугать украинцев.