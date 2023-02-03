Має намір зірвати саміт "Україна-ЄС": РФ веде підготовку нового ракетного удару, — ОК "Південь"

Представниця командування Наталія Гуменюк розповіла, що 3 лютого у Чорному морі РФ активізувала свій флот: 2 ракетоносія з 16 "Калібрами" готові до використання.

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Росія розпочала підготовку до нового ракетного удару по Україні: в акваторії Чорного моря російський Чорноморський флот РФ здійснює деякі маневри. Це може бути пов'язано із самітом "Україна-ЄС" 3 лютого, який росіяни можуть спробувати зірвати. Про це сказала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарі "24 каналу".

За її словами, 2 лютого у російському корабельному угрупуванні в Чорному морі перебував лише один ракетоносій. Інші судна були заведені до пунктів базування, проте 3 лютого ЗС РФ активізувалися.

"Сьогодні вранці вже в морі 2 надводні ракетоносії з 16 ракетами типу "Калібр", які готові до використання. Крім того, самі маневри корабельного угруповання говорять про підготовку до виходу на бойовий курс", — зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, 2 лютого Наталія Гуменюк розповіла, що найближчим часом очікується нова ракетна атака по Україні. За її словами, російські кораблі в Чорному морі проводять маневри та переформатування.

27 січня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ продовжить ракетний терор України до закінчення війни. Він зазначив, що мета Росії – залякати українців.