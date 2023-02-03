Из-за приказа Путина: в ГУР пояснили, с чем связана активизация ВС РФ на Донбассе

Российскому военному руководству поставлена задача захватить Донецкую и Луганскую области до конца марта не считаясь с потерями личного состава и техники. В украинской разведке считают, что этим планам не суждено сбыться.

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Значительное увеличение интенсивности боев на восточном фронте обусловлено попыткой реализации приказа российского президента Владимира Путина, который требует захватить Донецкую и Луганскую области до конца марта. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что в разведке ожидают значительной активизации врага в феврале и марте.

"Задача от Путина — захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, — это попытка реализации этих планов", — рассказал Юсов.

Кроме того в разведке сообщили, что для выполнения задачи Путина руководство армии может не считаться с потерями в живой силе и технике. Юсов добавил, что украинские военные ведут подготовку к обороне.

"Поэтому да, в ближайшее время будут активные события. Украинские Силы обороны не ждут, сложа руки", — добавил представитель ГУР.

Напомним, ранее Фокус информировал, что в своей сводке за 2 февраля Институт исследования войны (ISW) сообщил, что российские силы попытаются использовать захваченные в Соледаре позиции как плацдарм для атак на направлении Северска — отсюда может возникнуть угроза окружения для оборонительных позиций ВСУ на западном (правом) берегу Северского Донца.

3 февраля в западных СМИ появилась информация, что правительство Германии рассматривает возможность передачи Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1 прямо со складов производителя.