Через наказ Путіна: в ГУР пояснили, з чим пов'язана активізація ЗС РФ на Донбасі

Російському військовому керівництву поставлене завдання захопити Донецьку та Луганську області до кінця березня, не зважаючи на втрати особового складу та техніки. В українській розвідці вважають, що цим планам не судилося здійснитися.

Related video

Значне збільшення інтенсивності боїв на східному фронті обумовлено спробою реалізації наказу російського президента Володимира Путіна, який вимагає захопити Донецьку та Луганську області до кінця березня. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що в розвідці очікують значної активізації ворога в лютому та березні.

"Завдання від Путіна — захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносилися. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, — це спроба реалізації цих планів", — розповів Юсов.

Крім того у розвідці повідомили, що для виконання завдання Путіна керівництво армії може не зважати на втрати в живій силі та техніці. Юсов додав, що українські військові ведуть підготовку до оборони.

"Тому так, найближчим часом будуть активні події. Українські Сили оборони не чекають, склавши руки", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що у своєму зведенні за 2 лютого Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що російські сили спробують використати захоплені в Соледарі позиції як плацдарм для атак на напрямі Сіверська — звідси може виникнути загроза оточення для оборонних позицій ЗСУ на західному (правому) березі Сіверського Дінця.

3 лютого у західних ЗМІ з'явилася інформація, що уряд Німеччини розглядає можливість передавання Україні десятків відремонтованих танків Leopard 1 прямо зі складів виробника.