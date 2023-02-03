Путин совершил две большие стратегические ошибки, напав на Украину, — Урсула фон дер Ляйен

Российский президент начал против Украины брутальную агрессию, но цивилизованный мир намного сильнее агрессора, что доказывает проведение саммита Украина-ЕС в Киеве.

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Российский президент Владимир Путин допустил сразу две большие стратегические ошибки, когда принял решение начать вооруженную агрессию против Украины. Об этом во время саммит Украина-ЕС, который стартовал в Киеве 3 февраля, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что воздушная тревога, которая прозвучала в Украине утром, 3 февраля, еще раз напоминает, что украинский народ ведет борьбу с брутальным агрессором. Но тот факт, что во время ужасной войны в Киеве проходит саммит Украина-ЕС, доказывает, что цивилизованный мир намного сильнее агрессора.

Президент Еврокомиссии заявила, что Путин не учел храбрость и решительность украинского народа, а также недооценил единство и желание Запада противостоять его агрессии.

"Действительно, было две массивные стратегические ошибки со стороны Путина. Во-первых, он недооценил храбрость и решительность украинского народа. Во-вторых, он совершенно недооценил единство и очень сильное желание ЕС стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется времени", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила, что в скором времени Украина получит первый миллиард евро в рамках программы "Быстрого восстановления".

По ее словам, одна часть помощи – это восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами. Другое дело – послевоенное восстановление Украины.

"Восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц – это ежедневная работа, которую нужно выполнять. Поэтому так важно, чтобы мы начали программу "Быстрое восстановление" немедленно. Это встроено в больший процесс восстановления. Я рада, что мы можем объявить, что первый миллиард из "Быстрого восстановления" будет предоставлен… Так что работа может начаться немедленно", — сказала фон дер Ляен.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, что якобы Россия "снова сталкивается с угрозой немецких танков". Он заявил, что это является "абстрактными историческими сравнениями", которые Путин использует, чтобы оправдать свою агрессию против Украины.

Кроме того, Фокус ранее рассказывал, кто из высокопоставленных гостей примет участие в саммите Украина-ЕС и какие вопросы будут обсуждаться на мероприятии.