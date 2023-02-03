Путін зробив дві великі стратегічні помилки, напавши на Україну, — Урсула фон дер Ляєн

Російський президент розпочав проти України брутальну агресію, але цивілізований світ набагато сильніший за агресора, що доводить проведення саміту "Україна-ЄС" у Києві.

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Російський президент Володимир Путін припустився одразу двох великих стратегічних помилок, коли прийняв рішення розпочати збройну агресію проти України. Про це під час саміту "Україна-ЄС", який стартував у Києві 3 лютого, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що повітряна тривога, яка пролунала в Україні вранці, 3 лютого, ще раз нагадує, що український народ веде боротьбу із брутальним агресором. Але той факт, що під час жахливої війни в Києві відбувається саміт "Україна-ЄС", доводить, що цивілізований світ набагато сильніший за агресора.

Президентка Єврокомісії заявила, що Путін не врахував хоробрість та рішучість українського народу, а також недооцінив єдність та бажання Заходу протистояти його агресії.

"Справді, було дві масивні стратегічні помилки з боку Путіна. По-перше, він недооцінив хоробрість і рішучість українського народу. По-друге, він абсолютно недооцінив єдність і дуже сильне бажання ЄС стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно часу", — наголосила фон дер Ляєн.

Крім того, голова Єврокомісії повідомила, що незабаром Україна отримає перший мільярд євро у межах програми "Швидкого відновлення".

За її словами, одна частина допомоги – це відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Інша справа – повоєнна відбудова України.

"Відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень – це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми розпочали програму "Швидке відновлення" негайно. Це вбудоване у більший процес відновлення. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд із "Швидкого відновлення" буде надано… Тож робота може розпочатися негайно", — сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт прокоментував слова російського президента Володимира Путіна, що нібито Росія "знов стикається з загрозою німецьких танків". Він заявив, що це є "абстрактними історичними порівняннями", які Путін використовує, щоб виправдати свою агресію проти України.

Крім того, Фокус раніше розповідав, хто з високопоставлених гостей візьме участь у саміті "Україна-ЄС" та які питання обговорюватимуться на заході.