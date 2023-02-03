Перспектива вступу до Євросоюзу та формула миру: що очікувати від саміту Україна-ЄС

Фокус розповідає, хто з високопоставлених гостей візьме участь та які питання обговорюватимуться на заході.

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В п'ятницю 3 лютого у Києві стартує саміт Україна-ЄС, в якому наша країна вперше братиме участь у статусі кандидата на вступ до Євросоюзу. Фокус розповідає, хто з високопоставлених гостей візьме участь та які питання обговорюватимуться на заході.

Саміт Україна-ЄС 2023 — хто братиме участь

Для участі у саміті Україна-ЄС до Києва напередодні прибули президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель, керівник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель та ще понад 10 топєврокомісарів.

Попередній саміт, що відбувся 21 жовтня 2021 року, також проходив в українській столиці. Напередодні вторгнення було ухвалено рішення провести чергову зустріч у форматі Україна-ЄС не в Брюсселі, як цього вимагала черговість, а у Києві.

Нашу країну на саміті представлятиме президент Володимир Зеленський.

Саміт Україна-ЄС 2023 — порядок денний

Ключовим питанням, яке обговорюватимуть на зустрічі, є готовність України до початку діалогу про вступ до Євросоюзу. Наразі офіційний Київ готується подати результати виконання рекомендацій ЄС, очікуючи почути від комісії з Брюсселя позитивну відповідь.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив, що на саміті насамперед обговорять перспективу вступу нашої країни до Євросоюзу.

За словами міністра, під час зустрічі союзники порушать питання щодо ситуації з безпекою, під час якого представники ЄС дадуть свою оцінку за українською "формулою миру".

Порядок денний саміту Україна-ЄС:

перспектива вступу України до Європейського Союзу;

наближення Києва до внутрішнього ринку ЄС та взаємодія в енергетичній сфері;

санкції проти Росії;

українська "формула миру";

притягнення Росії до відповідальності за військові злочини;

підписання галузевих угод між Україною та ЄС.

Нагадаємо, що на початку січня Офіс президента назвав дату проведення саміту Україна-ЄС, який має відбутися в Києві. У відомстві наголосили, що зустріч голови держави Володимира Зеленського та керівництва Євросоюзу запланована на 3 лютого.

Напередодні проведення саміту народний депутат від групи "Довіра" Лариса Білозір повідомила про перенесення переговорів щодо вступу України до ЄС на весну 2023 року.

3 лютого речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що росіяни нарощують ракетне угруповання в Чорному морі і можуть спробувати зірвати саміт Україна-ЄС.