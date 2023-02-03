Перспектива вступления в Евросоюз и формула мира: что ожидать от саммита Украина-ЕС

Фокус рассказывает, кто из высокопоставленных гостей примет участие и какие вопросы будут обсуждаться на мероприятии.

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В пятницу 3 февраля в Киеве стартует саммит Украина–ЕС, в котором наша страна будет впервые участвовать в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. Фокус рассказывает, кто из высокопоставленных гостей примет участие и какие вопросы будут обсуждаться на мероприятии.

Саммит Украина–ЕС 2023 — кто будет участвовать

Для участия в саммите Украина–ЕС в Киев накануне прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и еще более 10 топ-еврокомиссаров.

Предыдущий саммит, состоявшийся 21 октября 2021 года, тоже проходил в украинской столице. Накануне вторжения было принято решение провести очередную встречу в формате Украина–ЕС не в Брюсселе, как этого требовала очередность, а в Киеве.

Нашу страну на саммите будут представлять президент Владимир Зеленский.

Саммит Украина–ЕС 2023 — повестка дня

Ключевой вопрос, который будут обсуждать на встрече, это готовность Украины к началу диалога о вступлении в Евросоюз. Сейчас официальный Киев готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС, ожидая услышать от комиссии из Брюсселя положительный ответ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что на саммите, в первую очередь, обсудят перспективу вступления нашей страны в Евросоюз.

По словам министра, в ходе встречи союзники поднимут вопрос о ситуации с безопасностью, во время которого представители ЕС дадут свою оценку по украинской "формуле мира".

Повестка дня саммита Украина–ЕС:

перспектива вступления Украины в Европейский Союз;

приближение Киева к внутреннему рынку ЕС и взаимодействие в энергетической сфере;

санкции против России;

украинская "формула мира";

привлечение России к ответственности за военные преступления;

подписание отраслевых соглашений между Украиной и ЕС.

Напомним, что в начале января Офис президента назвал дату проведения саммита Украина–ЕС, который должен состояться в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что встреча главы государства Владимира Зеленского и руководства Евросоюза запланирована на 3 февраля.

Накануне проведения саммита народный депутат от группы "Довіра" Лариса Билозир сообщила о переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС на весну 2023 года.

3 февраля спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что россияне наращивают ракетную группировку в Черном море и могут попытаться сорвать саммит Украина–ЕС.