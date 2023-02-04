Стреляли в упор: российского пропагандиста Мангушева ранили в голову на Донбассе (фото)

Игорь Мангушев прославился выступлением с черепом якобы защитника "Азовстали", в котором призвал уничтожать украинцев.

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Российский военный и пропагандист Игорь Мангушев, известный под позывным "Берег", попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Об этом 4 февраля сообщают пророссийские Telegram-каналы.

Согласно опубликованной информации, 4 февраля около полуночи Игоря Мангушева доставили в нейрохирургическое отделение в городе Кадиевка (бывший Стаханов) Луганской области со слепым ранением в голову. Врачи говорят, что в него выстрелили из короткоствольного оружия калибра 9 мм — пуля пробила затылочно-теменную область черепа, прошла под углом 45 градусов сверху вниз и застряла. Состояние Мангушева стабильно тяжелое и ухудшается.

[ + – ] Игорь Мангушев (Берег) в больнице с ранение головы Фото: Telegram

"Берег уже скорее всего не жилец. Если и каким либо чудом нейрохирурги его спасут, то он останется парализованным овощем с трубочкой торчащей во рту по которой будет капать слюна. Для него все закончено", — написал боевик с ником Alex Parker.

[ + – ] Пуля в голове Игоря Мангушева на рентгеновском снимке Фото: Telegram

Информации о том, как именно был ранен Мангушев пока нет, официальных заявлений от оккупационных властей не поступало. "Военкор" Роман Сапоньков предполагает преднамеренное покушение на убийство или же неосторожное обращение с оружием. Телеграм-канал "Миг России" пишет, будто Игоря Мангушева ранили на блокпосте в Кадиевке.

Игорь Мангушев ("Берег") присоединился к террористам так называемой "Л/ДНР" в 2014 году. Его представляют как капитана 4 бригады 2 Армейского корпуса 8 армии ВС РФ и командиром взвода по борьбе с БПЛА. Он также является основателем Телеграм-канала "Записки авантюриста", а сам себя называл политтехнологом, работавшим на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В августе 2022 года в Сети появилась видеозапись выступления Игоря Мангушева на сцене клуба с человеческим черепом в руках. Пропагандист заявил, что это останки украинского военнослужащего, убитого при штурме завода "Азовсталь" в Мариуполе, и призвал "деукраинизировать" Украину, уничтожая людей.

20 января российскую пропагандистку Анастасию Елсукову тяжело ранили под Соледаром. Она приехала в Донецкую область как корреспондент "Первого канала" и попала под обстрел, получив осколочные ранения бедра и колена. Ее отправили на лечение в Луганск.

3 февраля появилась информация, что Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении топ-пропагандисту Кремля Семену Пегову. Как сообщило следствие, он распространяет дезинформацию и оправдывает российскую агрессию в отношении Украины.