"Повреждены колено и бедро": под Соледаром тяжело ранили пропагандистку РФ (фото)

РосСМИ пишут, что Анастасия Елсукова является уроженкой Луганска. Она занималась созданием пропагандистских материалов об якобы "улучшении" жизни в оккупированных городах Украины.

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Российский военный корреспондент Анастасия Елсукова попала под обстрел в Соледаре. Об этом РосСМИ .

Там заявили, что Елсукова вместе с другими российскими корреспондентами из "Первого канала" поехала в Соледар. В результате начавшегося обстрела получила "несколько осколочных ранения". Сообщается, что у нее ранены бедро и колено.

Пропагандисты заявили, что Елсукова находится в Луганске на лечении.

Затем появилось сообщение, что сама военкор рассказала, что во время обстрела находилась на железнодорожной станции "Соль". Во время прилета ей пробило колено осколком, а первую помощь ей оказали наемники группы "Вагнера".

Как заявил лечащий врач пропагандистки, у нее огнестрельный многооскольчатый перелом бедренной кости.

[ + – ] Анастасия Елсукова Фото: Readovka

Кто такая Анастасия Елсукова

Как пишут РосСМИ, Елсукова начала освещать российское вторжение в Украину практически сразу после его начала. Сама она является уроженкой оккупированного еще в 2014-м году Луганска. Занималась созданием материалов о так называемом "референдуме" о присоединении захваченных территорий к РФ, а также о том, как якобы улучшается жизнь в разрушенных россиянами городах.

Ранее Фокус писал, что в СНБО высмеяли пропаганду РФ за "уничтожение" танка Abrams под Соледаром. Пропагандисты РФ распространили слухи, что водитель-механик танка якобы был афроамериканцем. При этом они использовали фото, сделанное не в Украине.

Также разведка Великобритании считает, что РФ планирует разместить танки Т-14 "Армата" в Украине в пропагандистских целях. Так, развертывание Т-14 будет для России рискованным решением из-за проблем адаптации логистической цепочки.