"Пошкоджено коліно та стегно": під Соледаром важко поранили пропагандистку РФ (фото)

РосЗМІ пишуть, що Анастасія Єлсукова є уродженкою Луганська. Вона займалася створенням пропагандистських матеріалів про нібито "покращення" життя в окупованих містах України.

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Російська військова кореспондентка Анастасія Єлсукова потрапила під обстріл у Соледарі. Про це росЗМІ.

Там заявили, що Єлсукова разом із іншими російськими кореспондентами з "Першого каналу" поїхала в Соледар. У результаті обстрілу, що почався, отримала "кілька осколкових поранення". Повідомляється, що в неї поранене стегно та коліно.

Пропагандисти заявили, що Єлсукова перебуває в Луганську на лікуванні.

Потім з'явилося повідомлення, що сама військкор розповіла, що під час обстрілу перебувала на залізничній станції "Сіль". Під час прильоту їй пробило коліно осколком, а першу допомогу надали найманці групи "Вагнера".

Як заявив лікар пропагандистки, у неї вогнепальний багатоосколковий перелом стегнової кістки.

[ + – ] Анастасія Єлсукова Фото: Readovka

Хто така Анастасія Єлсукова

Як пишуть росЗМІ, Єлсукова почала висвітлювати російське вторгнення в Україну практично одразу після його початку. Сама вона є уродженкою окупованого ще 2014 року Луганська. Займалася створенням матеріалів про так званий "референдум" про приєднання захоплених територій до РФ, а також про те, як нібито покращується життя в зруйнованих росіянами містах.

Раніше Фокус писав, що в РНБО висміяли пропаганду РФ за "знищення" танка Abrams під Соледаром. Пропагандисти РФ поширили чутки, що водій-механік танка нібито був афроамериканцем. Водночас вони використали фото, зроблене не в Україні.

Також розвідка Великобританії вважає, що РФ планує розмістити танки Т-14 "Армата" в Україні з пропагандистською метою. Розгортання Т-14 буде для Росії ризикованим рішенням через проблеми адаптації логістичного ланцюжка.