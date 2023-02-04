Стріляли впритул: російського пропагандиста Мангушева поранили в голову на Донбасі (фото)

Ігор Мангушев прославився виступом із черепом нібито захисника "Азовсталі", в якому закликав знищувати українців.

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Російський військовий та пропагандист Ігор Мангушев, відомий під позивним "Берег", потрапив у реанімацію з вогнепальним пораненням голови. Про це 4 лютого повідомляють проросійські Telegram-канали.

Згідно з опублікованою інформацією, 4 лютого близько опівночі Ігоря Мангушева доставили до нейрохірургічного відділення у місті Кадіївка (колишній Стаханов) Луганської області зі сліпим пораненням у голову. Лікарі кажуть, що в нього вистрілили з короткоствольної зброї калібру 9 мм — куля пробила потилично-тім'яну ділянку черепа, пройшла під кутом 45 градусів зверху донизу та застрягла. Стан Мангушева стабільно тяжкий та погіршується.

[ + – ] Ігор Мангушев (Берег) у лікарні з пораненням голови Фото: Telegram

"Берег уже, найімовірніше, не жилець. Якщо і якимось дивом нейрохірурги його врятують, то він залишиться паралізованим овочем із трубочкою, що стирчить у роті, з якої капатиме слина. Для нього все закінчено", — написав бойовик із ніком Alex Parker.

[ + – ] Куля у голові Ігоря Мангушева на рентгенівському знімку Фото: Telegram

Інформації про те, як саме було поранено Мангушева поки що немає, офіційних заяв від окупаційної влади не надходило. "Воїнкор" Роман Сапоньков передбачає навмисний замах на вбивство або необережне поводження зі зброєю. Телеграм-канал "Миг Росии" пише, ніби Ігоря Мангушева поранили на блокпості в Кадіївці.

Ігор Мангушев ("Берег") приєднався до терористів так званої "Л/ДНР" у 2014 році. Його представляють як капітана 4 бригади 2 Армійського корпусу 8 армії ЗС РФ і командиром взводу боротьби з БПЛА. Він також є засновником телеграм-каналу "Записки авантюриста", а сам себе називав політтехнологом, який працював на засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

У серпні 2022 року в мережі з'явився відеозапис виступу Ігоря Мангушева на сцені клубу з людським черепом у руках. Пропагандист заявив, що це останки українського військовослужбовця, вбитого під час штурму заводу "Азовсталь" у Маріуполі, і закликав "деукраїнізувати" Україну, знищуючи людей.

20 січня російську пропагандистку Анастасію Єлсукову тяжко поранили під Соледаром. Вона приїхала до Донецької області як кореспондент "Першого каналу" і потрапила під обстріл, отримавши осколкові поранення стегна та коліна. Її відправили на лікування до Луганська.

3 лютого з'явилася інформація, що Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру топпропагандисту Кремля Семену Пєгову. Як повідомило слідство, він поширює дезінформацію та виправдовує російську агресію щодо України.