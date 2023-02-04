Война в Украине закончится, когда РФ или НАТО прекратят существование, — заявили на росТВ (видео)

В эфире российского телевидения также упомянули о том, что ни один из региональных центров Украины, кроме Херсона, который впоследствии был деоккупирован, РФ не контролирует.

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По прошествии почти года масштабной войны в Украине в РФ все еще не могут прийти к единому мнению о том, как должна выглядеть предполагаемая победа Москвы. Чеченский генерал Ахти Алаудинов заявил, что война в Украине прекратится только тогда, когда "Россия прекратит свое существование" или блок НАТО прекратит существование в его текущем формате. Фрагмент программы на российском телевидении опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Алаудинов, который в марте участвовал во вторжение в Украину, возглавлял так называемый добровольческий батальон чеченцев, за что впоследствии был удостоен звания "героя России", вышел в эфир на российском ТВ, предположительно, из заснеженной Украины.

[ + – ] Чеченский генерал Ахти Алаудинов — о том, когда закончится война в Украине

По его словам, он не верит, что российское руководство согласится с условиями мира, которые не предусматривают прекращения существования НАТО.

Иначе "через энное время придется вернуться к разговору с оружием в руках".

"Это делать, я считаю, не нужно. Надо добить врага в его логове — поставить флаги на всех "рейхстагах" этих государств, которые пытаются нас поставить на колени, в этом случае мы будем победителями", — заявил российский военнослужащий.

[ + – ] "Ни один из региональных центров Украины Россия не контролирует", — заявили на росТВ

"Цель-то какая? Захват территории что ли?" — задал вопрос еще один участник программы, после чего разгорелся оживленный спор.

"Вопрос в определении победы. Если победа означает смену режима, то нужно брать Киева и другие города Украины", — заявил участник программы Виктор Олевич, известный в РФ "американист".

Он также добавил, что ни один из региональных центров Украины, кроме Херсона, который впоследствии был деоккупирован, Россия не контролирует.

Напомним, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал, что осталось от Ледового дворца, главного символа временно оккупированного Северодонецка после попадания российских снарядов. "Северодонецк — город-пожарище, — объяснил Гайдай.

Ранее Фокус сообщал, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерным ответом на удары по Крыму. По его словам, американское оружие не заставит Кремль согласиться на переговоры, а только разозлит.