Війна в Україні закінчиться коли РФ чи НАТО припинять існування, — заявили на росТВ (відео)

В ефірі російського телебачення також згадали про те, що жоден із регіональних центрів України, окрім Херсона, який згодом був деокупований, РФ не контролює.

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Після майже року масштабної війни в Україні в РФ все ще не можуть дійти єдиної думки про те, як має виглядати передбачувана перемога Москви. Чеченський генерал Ахті Алаудінов заявив, що війна в Україні припиниться лише тоді, коли "Росія припинить своє існування" або блок НАТО припинить існування у його поточному форматі. Фрагмент програми на телебаченні опублікував радник голови МВС України Антон Геращенко.

Алаудінов, який у березні брав участь у вторгненні в Україну, очолював так званий добровольчий батальйон чеченців, за що згодом був удостоєний звання "героя Росії", вийшов в ефір на російському ТБ, ймовірно, із засніженої України.

[ + – ] Чеченський генерал Ахті Алаудінов про те, коли закінчиться війна в Україні

За його словами, він не вірить, що російське керівництво погодиться з умовами миру, які не передбачають припинення існування НАТО.

Інакше "через час доведеться повернутися до розмови зі зброєю в руках".

"Це робити, я вважаю, не потрібно. Треба добити ворога в його лігві — поставити прапори на всіх "рейхстагах" цих держав, які намагаються поставити нас на коліна, у цьому випадку ми будемо переможцями", — заявив російський військовослужбовець.

[ + – ] "Жоден з регіональних центрів України Росія не контролює", — заявили на росТВ

"Мета яка? Захоплення території чи що?" — запитав ще один учасник програми, після чого розгорілася бурхлива суперечка.

"Питання у визначенні перемоги. Якщо перемога означає зміну режиму, то треба брати Київ та інші міста України", — заявив учасник програми Віктор Олевич, відомий у РФ "американіст".

Він також додав, що жоден із регіональних центрів України, окрім Херсона, який згодом був деокупований, Росія не контролює.

Нагадаємо, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай показав, що залишилося від Льодового палацу, головного символу тимчасово окупованого Сєвєродонецька, після влучення російських снарядів. "Сєвєродонецьк — місто-згарище, — пояснив Гайдай.

Раніше Фокус повідомляв, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив ядерною відповіддю на удари по Криму. За його словами, американська зброя не змусить Кремль погодитися на переговори, а лише розлютить.