"Это казнь": появились новые подробности ранения в голову пропагандиста Мангушева (фото)

Российские силовики, по словам его жены, в течение суток не провели никаких следственных действий, а медики отказываются оперировать пропагандиста из-за отсутствия необходимой аппаратуры.

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На оккупированном Донбассе захватчики могли провести показательную казнь российского военнослужащего Игоря Мангушева, который "прославился" выступлением с черепом якобы защитника "Азовстали". Об этом 5 февраля рассказала жена террориста Татьяна Азаревич.

По ее словам, Игорь Мангушев является действующим военнослужащим России — он занимает должность капитана 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС РФ. Оккупант получил огнестрельное ранение в голову в ночь с 3 на 4 февраля в неподконтрольной Украине Кадиевке.

"При неустановленных обстоятельствах получил пулевое ранение в голову. По словам врачей, это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозге. Вероятно, это пистолетная пуля калибра 9 мм… Выстрел был сделан в упор, в затылок под углом 45 градусов, сверху-вниз… В той больнице, где он находится, его отказываются оперировать, ссылаясь на отсутствие технической возможности и необходимой аппаратуры", — продолжила Азаревич, озвучивая новые подробности инцидента.

Жена оккупанта также пожаловалась, что силовики на захваченных территориях в течение суток не провели никаких следственных действий. Азаревич предполагает, что это было покушение на убийство или показательная казнь ее супруга.

Жена Игоря Мангушева также обратилась к руководству Министерства обороны РФ, ФСБ и Следственного комитета с просьбой взять под контроль дело о ранении военнослужащего, который "прославился" выступлением с черепом якобы защитника "Азовстали".

"Прошу сделать все от вас зависящее для проведения надлежащего расследования, установления виновных и обстоятельств, что произошло. А также оказание моему мужу надлежащей медицинской помощи", — добавила Азаревич.

[ + – ] Появились новые подробности ранения в голову оккупанта Игоря Мангушева

Напомним, что 4 февраля в СМИ появилась информация о ранении в голову российского оккупанта и пропагандиста Игоря Мангушева. Солдата с позывным "Берег" госпитализировали в одно из медучреждений Кадиевки в критическом состоянии.

Игорь Мангушев "прославился" после того, как в августе 2022 года в соцсетях было обнародовано выступление оккупанта на сцене клуба с человеческим черепом в руках. Пропагандист утверждал, что останки принадлежат украинскому военнослужащему, который погиб в боях за завод "Азовсталь".