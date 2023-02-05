"Це страта": з'явилися нові подробиці поранення в голову пропагандиста Мангушева (фото)

Російські силовики, за словами його дружини, протягом доби не провели жодних слідчих дій, а медики відмовляються оперувати пропагандиста через відсутність необхідної апаратури.

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На окупованому Донбасі загарбники могли провести показову страту російського військовослужбовця Ігоря Мангушева, який "прославився" виступом із черепом нібито захисника "Азовсталі". Про це 5 лютого розповіла дружина терориста Тетяна Азаревич.

За її словами, Ігор Мангушев є чинним військовослужбовцем Росії — він обіймає посаду капітана 4-ї бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ. Окупант отримав вогнепальне поранення в голову в ніч із 3 на 4 лютого у непідконтрольній Україні Кадіївці.

"За невстановлених обставин отримав кульове поранення в голову. За словами лікарів, це сліпе вогнепальне поранення, куля застрягла в мозку. Мабуть, це пістолетна куля калібру 9 мм... Постріл був зроблений в упор, у потилицю під кутом 45 градусів, зверху-вниз... У тій лікарні, де він знаходиться, його відмовляються оперувати, посилаючись на відсутність технічної можливості та необхідної апаратури", — продовжила Азаревич, озвучуючи нові подробиці інциденту.

Дружина окупанта також поскаржилася, що силовики на захоплених територіях протягом доби не провели жодних слідчих дій. Азаревич припускає, що це був замах на вбивство чи показова страта її чоловіка.

Дружина Ігоря Мангушева також звернулася до керівництва Міністерства оборони РФ, ФСБ та Слідчого комітету з проханням взяти під контроль справу про поранення військовослужбовця, який "уславився" виступом із черепом нібито захисника "Азовсталі".

"Прошу зробити все від вас залежне для проведення належного розслідування, встановлення винних та обставин, що сталося. А також надання моєму чоловікові належної медичної допомоги", — додала Азаревич.

[ + – ] З'явилися нові подробиці поранення в голову окупанта Ігоря Мангушева

Нагадаємо, що 4 лютого в ЗМІ з'явилася інформація про поранення в голову російського окупанта та пропагандиста Ігоря Мангушева. Солдата з позивним "Берег" госпіталізували до однієї з медустанов Кадіївки у критичному стані.

Ігор Мангушев "прославився" після того, як у серпні 2022 року в соцмережах було оприлюднено виступ окупанта на сцені клубу з людським черепом у руках. Пропагандист стверджував, що останки належать українському військовослужбовцю, який загинув у боях за завод "Азовсталь".