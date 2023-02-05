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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ оборудовали новую военную базу на севере Крыма, — соцсети (фото, видео)

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Фото: Scanpix | ВС РФ оборудовали новую военную базу на севере Крыма

На территории объекта, согласно данным OSINT-разведки, расположена вертолетная площадка, а весь периметр базы дополнительно укреплен.

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Российские военные построили базу на севере оккупированного Крымского полуострова. Об этом OSINT-аналитик Брейди Африк сообщил в микроблоге Twitter.

В частности, аналитик опубликовал спутниковые кадры, на которых видна вертолетная площадка и укрепленный периметр.

"Российские войска построили базу в северной части Крыма в конце 2022 года. Спутниковые снимки показывают, что на ней есть вертолетная площадка и укрепленный периметр", — говорится в подписи к публикации.

Кроме того, опубликованные аналитиком координаты свидетельствуют о том, что военная база оккупантов построена на Арабатской стрелке. Объект, по словам расследователя, расположен в Геническом районе возле населенного пункта Приозерное.

Новая военная база ВС РФ оккупанты военный объект Крым Генический район Fullscreen
ВС РФ построили новую базу на севере окупированного Крыма
Новая военная база ВС РФ оккупанты военный объект Крым Генический район Fullscreen
ВС РФ построили новую базу на севере окупированного Крыма
Фото: Скриншот

Напомним, 3 февраля стало известно, что так называемые власти в оккупированному Крыму заявили, что национализировано около 500 объектов недвижимости на полуострове, включая некоторые из принадлежащих высокопоставленным украинским политикам и бизнесменам.

Также Фокус писал, что в конце декабря прошлого года были зафиксированы траншеи возле села Лазурное на южном берегу оккупированного полуострова. Российские военные, по мнению OSINT-аналитика Бенджамина Питте, могли увеличить протяженность окопов после их обнаружения.