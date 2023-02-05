ВС РФ оборудовали новую военную базу на севере Крыма, — соцсети (фото, видео)

На территории объекта, согласно данным OSINT-разведки, расположена вертолетная площадка, а весь периметр базы дополнительно укреплен.

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Российские военные построили базу на севере оккупированного Крымского полуострова. Об этом OSINT-аналитик Брейди Африк сообщил в микроблоге Twitter.

В частности, аналитик опубликовал спутниковые кадры, на которых видна вертолетная площадка и укрепленный периметр.

"Российские войска построили базу в северной части Крыма в конце 2022 года. Спутниковые снимки показывают, что на ней есть вертолетная площадка и укрепленный периметр", — говорится в подписи к публикации.

Кроме того, опубликованные аналитиком координаты свидетельствуют о том, что военная база оккупантов построена на Арабатской стрелке. Объект, по словам расследователя, расположен в Геническом районе возле населенного пункта Приозерное.

[ + – ] ВС РФ построили новую базу на севере окупированного Крыма [ + – ] ВС РФ построили новую базу на севере окупированного Крыма Фото: Скриншот

Напомним, 3 февраля стало известно, что так называемые власти в оккупированному Крыму заявили, что национализировано около 500 объектов недвижимости на полуострове, включая некоторые из принадлежащих высокопоставленным украинским политикам и бизнесменам.

Также Фокус писал, что в конце декабря прошлого года были зафиксированы траншеи возле села Лазурное на южном берегу оккупированного полуострова. Российские военные, по мнению OSINT-аналитика Бенджамина Питте, могли увеличить протяженность окопов после их обнаружения.