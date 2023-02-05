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ЗС РФ обладнали нову військову базу на півночі Криму, — соцмережі (фото, відео)

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Фото: Scanpix | ЗС РФ обладнали нову військову базу на півночі Криму

На території об'єкта, згідно з даними OSINT-розвідки, розташований вертолітний майданчик, а весь периметр бази додатково укріплений.

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Російські військові збудували базу на півночі окупованого Кримського півострова. Про це OSINT-аналітик Брейді Афрік повідомив у мікроблозі Twitter.

Зокрема, аналітик опублікував супутникові кадри, на яких видно вертолітний майданчик та укріплений периметр.

"Російські війська побудували базу в північній частині Криму наприкінці 2022 року. Супутникові знімки показують, що на ній є вертолітний майданчик та укріплений периметр", — йдеться у підписі до публікації.

Крім того, опубліковані аналітиком координати свідчать про те, що військова база окупантів побудована на Арабатській стрілці. Об'єкт, за словами розслідувача, розташований у Генічеському районі біля населеного пункту Приозерне.

Нова військова база ЗС РФ окупанти військовий об'єкт Крим Генічеський район Fullscreen
ЗС РФ збудували нову базу на півночі окупованого Криму
Нова військова база ЗС РФ окупанти військовий об'єкт Крим Генічеський район Fullscreen
ЗС РФ збудували нову базу на півночі окупованого Криму
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що так звана влада в окупованому Криму заявило, що націоналізовано майже 500 об'єктів нерухомості на півострові, враховуючи деякі з тих, що належать високопоставленим українським політикам і бізнесменам.

Також Фокус писав, що наприкінці грудня минулого року було зафіксовано траншеї біля села Лазурне на південному березі окупованого півострова. Російські військові, на думку OSINT-аналітика Бенджаміна Пітте, могли збільшити довжину окопів після їх виявлення.