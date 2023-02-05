ЗС РФ обладнали нову військову базу на півночі Криму, — соцмережі (фото, відео)

На території об'єкта, згідно з даними OSINT-розвідки, розташований вертолітний майданчик, а весь периметр бази додатково укріплений.

Related video

Російські військові збудували базу на півночі окупованого Кримського півострова. Про це OSINT-аналітик Брейді Афрік повідомив у мікроблозі Twitter.

Зокрема, аналітик опублікував супутникові кадри, на яких видно вертолітний майданчик та укріплений периметр.

"Російські війська побудували базу в північній частині Криму наприкінці 2022 року. Супутникові знімки показують, що на ній є вертолітний майданчик та укріплений периметр", — йдеться у підписі до публікації.

Крім того, опубліковані аналітиком координати свідчать про те, що військова база окупантів побудована на Арабатській стрілці. Об'єкт, за словами розслідувача, розташований у Генічеському районі біля населеного пункту Приозерне.

[ + – ] ЗС РФ збудували нову базу на півночі окупованого Криму [ + – ] ЗС РФ збудували нову базу на півночі окупованого Криму Фото: Скриншот

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що так звана влада в окупованому Криму заявило, що націоналізовано майже 500 об'єктів нерухомості на півострові, враховуючи деякі з тих, що належать високопоставленим українським політикам і бізнесменам.

Також Фокус писав, що наприкінці грудня минулого року було зафіксовано траншеї біля села Лазурне на південному березі окупованого півострова. Російські військові, на думку OSINT-аналітика Бенджаміна Пітте, могли збільшити довжину окопів після їх виявлення.