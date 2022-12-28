Окопуються біля РЛС: з'явилися супутникові знімки лінії оборони ЗС РФ на півдні Криму

Траншеї зафіксовано біля села Лазурне на південному березі окупованого півострова. Російські військові, на думку OSINT-аналітика Бенджаміна Пітте, могли збільшити довжину окопів після їх виявлення.

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Російські окупанти викопали окопи навколо станції радіолокації біля села Лазурне на південному березі окупованого Криму. Супутникові знімки показав у Twitter швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте.

Траншеї ЗС РФ помітили супутникові знімки високої роздільної здатності останнього класу.

[ + – ] Росіяни могли розширити систему оборони після знімків їхніх позицій

Пітте не виключив, що росіяни могли розширити систему оборони після того, як їх засікли супутники.

"Копати траншеї та покращувати оборону по периметру — звичайна справа на війні, навіть якщо немає прямої загрози. Цікаво буде подивитися, як росіяни це роблять в інших прикордонних з Україною областях", — підкреслив фахівець.

Нагадаємо, що західні військові експерти вірять у можливе визволення українського Криму до кінця 2023 року. Колишній командувач американських військ у Європі Бен Ходжес 27 грудня допустив укладання угоди про зменшення присутності російського флоту в Севастополі.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 26 грудня сказав, що українські військові будуть у Криму вже влітку наступного року.

Росіяни до кінця грудня почали виїжджати з Криму, причиною цього став успішний контрнаступ ЗСУ на півдні та звільнення Херсона.