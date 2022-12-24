Продають квартири та скасовують броню на відпочинок: Крим готується до повернення України, — ЗМІ

Багато готелів, намагаючись заманити туристів із РФ, пропонують знижки до 50%. Слідом за туристичною сферою в Криму обрушився ринок нерухомості — власники місяцями не можуть продати своє житло.

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На тлі успішного контрнаступу Збройних сил України на південному напрямку й деокупації Херсона росіяни почали масово виїжджати з Криму. Про це пише "Обозреватель", посилаючись на місцевих мешканців.

Спершу на успіхи українських військових відреагувала туристична сфера. Росіяни почали масово скасовувати броню на номери в кримських готелях, де вони планували відзначати новорічні свята. Багато готелів намагаються заманювати клієнтів знижками — напередодні новорічних вихідних вони сягають 50%. Доба в п'ятизірковому готелі може обійтися всього від 1500 до 3000 гривень.

А в січні, який у туристичній сфері традиційно називають "мертвим сезоном", деякі готелі готуються робити знижки в розмірі 70% вартості.

"Сусідка їздила в Сімферополь на вокзал, то провідниця скаржилася: мовляв, по пів вагона порожні. Про додатковий "заробіток" провідникам нема чого й мріяти. Та й узагалі зараз до нас ризикують приїхати тільки найвідмороженіші... "Бавовна" тримає всіх у тонусі, а Крим скоро обов'язково повернеться додому", — заявила в коментарі журналістам місцева мешканка.

За інформацією Асоціації туроператорів РФ, пляжі Ялти та Євпаторії також перестали користуватися попитом у росіян. На 2023 рік вони вважають за краще бронювати відпочинок у Краснодарському краї.

В окупованому росіянами Криму також "звалився" ринок нерухомості. За даними агентств нерухомості анексованого півострова, зниження рівня продажу житла порівняно з минулим роком становить 72%. Тільки на сайті Avito пропонують понад 16 тисяч квартир, багато з яких давно не можуть продати.

Нагадаємо, у грудні генерал США спрогнозував, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця літа 2023 року. Російських окупантів, за словами екскомандувача армією США в Європі Бена Годжеса, можна вигнати з Криму, завдаючи ударів по Керченському мосту й сухопутному коридорі, що проходить через Мелітополь.

Зауважимо, що в листопаді Бен Годжес озвучував прогноз щодо звільнення Мелітополя та Маріуполя. Екскомандувач армії США в Європі вважає, що захоплені населені пункти будуть деокуповані до кінця січня 2023 року, що дозволить ЗСУ розпочати операцію з просування в напрямку Криму.