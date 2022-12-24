Продают квартиры и отменяют бронь на отдых: Крым готовится к возвращению Украины, — СМИ

Многие гостиницы, пытаясь заманить туристов из РФ, предлагают скидки до 50%. Вслед за туристической сферой в Крыму обрушился рынок недвижимости — владельцы месяцами не могут продать свое жилье.

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На фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на южном направлении и деоккупации Херсона россияне начали массово выезжать из Крыма. Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на местных жителей.

Сначала на успехи украинских военных отреагировала туристическая сфера. Россияне начали массово отменять бронь на номера в крымских отелях, в которых они планировали отмечать новогодние праздники. Многие гостиницы пытаются заманивать клиентов скидками — в преддверии новогодних выходных они доходят до 50%. Таким образом сутки в пятизвездочном отеле могут обойтись всего от 1500 до 3000 гривен.

А в январе, который в туристической сфере традиционно называют "мертвым сезоном", некоторые отели готовятся делать скидки в размере 70% от стоимости.

"Соседка ездила в Симферополь на вокзал, так проводница жаловалась: мол, по полвагона пустые. О дополнительном "заработке" проводникам нечего и мечтать. Да и вообще сейчас к нам рискуют приехать только самые отмороженные… "Бавовна" держит всех в тонусе, а Крым скоро обязательно вернется домой", — заявила в комментарии журналистам местная жительница.

Издание замечает, что по информации Ассоциации туроператоров РФ, пляжи Ялты и Евпатории также перестали пользоваться спросом у россиян. На 2023 год они предпочитают бронировать отдых в Краснодарском крае.

В оккупированном россиянами Крыму также "рухнул" рынок недвижимости. По данным агентств недвижимости аннексированного полуострова, снижение уровня продаж жилья в сравнении с прошлым годом составляет 72%. Только на сайте Avito выставлено предлагают более 16 тысяч квартир, многие из которых давно не могут продать.

Напомним, в декабре генерал США спрогнозировал, что ВСУ могут освободить Крым до конца лета 2023 года. Российских оккупантов, по словам экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, можно прогнать из Крыма, нанося удары по Керченскому мосту и сухопутному коридору, который проходит через Мелитополь.

Заметим, что в ноябре Бен Ходжес озвучивал прогноз по освобождению Мелитополя и Мариуполя. Экс-командующий армии США в Европе считает, что захваченные населенные пункты будут деоккупированы к концу января 2023 года, что позволит ВСУ начать операцию по продвижению в направлении Крыма.