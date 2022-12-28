Окапываются возле РЛС: появились спутниковые снимки линии обороны ВС РФ на юге Крыма
Траншеи зафиксированы возле села Лазурное на южном берегу оккупированного полуострова. Российские военные, по мнению OSINT-аналитика Бенджамина Питте, могли увеличить протяженность окопов после их обнаружения.
Российские оккупанты вырыли окопы вокруг радиолокационной станции возле села Лазурное на южном берегу оккупированного Крыма. Спутниковые снимки показал в Тwitter швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте.
Траншеи ВС РФ заметили спутниковые снимки высокого разрешения последнего класса.
Питте не исключил, что россияне могли расширить систему обороны после того, как их засекли спутники.
"Копать траншеи и улучшать оборону по периметру — обычное дело на войне, даже если нет прямой угрозы. Будет интересно посмотреть, как россияне это делают в других приграничных с Украиной областях", — подчеркнул специалист.
Напомним, что западные военные эксперты верят в возможное освобождение украинского Крыма к концу 2023 года. Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес 27 декабря допустил заключение соглашения об уменьшение присутствия российского флота в Севастополе.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 26 декабря сказал, что украинские военные будут в Крыму уже летом следующего года.
Россияне к концу декабря начали выезжать из Крыма, причиной этому стало успешное контрнаступление ВСУ на юге и освобождение Херсона.