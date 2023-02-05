В Украине ликвидировали командира элитной бригады ВС РФ, — соцсети (фото)

Полковник Сергей Поляков командовал спецподразделением, которое выполняло боевые задания с первого дня полномасштабного вторжения.

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На войне против Украины был ликвидирован российский топ-офицер — полковник Сергей Поляков, который командовал 14-й отдельной бригадой специального назначения ВС РФ (в/ч 74854). Об этом сообщает пользователь под ником Necro Mancer в Twitter.

Полковник Сергей Поляков был ликвидирован 2 февраля 2023 года. Вместе с ним погиб, по меньшей мере, еще один российский военнослужащий – Марыков Иван Сергеевич. О их гибели сообщалось на страницах в Вконтакте.

При каких обстоятельствах был ликвидирован Поляков и где именно это произошло — неизвестно. Отмечается, что полковник выполнял "боевое задание".

Зато бригада, которой командовал, довольно знаменита. 14-я отдельная бригада специального назначения ВС РФ базируется в Хабаровске. В российской армии она считается элитной. 14-я бригада подчиняется Главному разведывательному управлению (ГРУ РФ). У военнослужащих указанной бригады были минимальные потери на всех войнах, кроме войны с Украиной.

В мае военнослужащие этой бригады под командованием Полякова находились в Изюме Харьковской области и окрестностях города. Там был ликвидирован их офицер, подполковник Альберт Каримов.

В октябре и ноябре прошлого года 14-я бригада несла потери сначала в Харьковской области, а потом и в Донецкой. Вероятно, что военнослужащие этой бригады также причастны к военным преступлениям в Киевской области в начале вторжения.

Про полковника Сергея Полякова известно, что он командовал отдельной бригадой спецназначения с 2020 года. В 1996-м он закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске Амурской области России. В 2016 году он был на Донбассе.

Напомним, ранее был ликвидирован Сергей Увицкий, бывший руководитель Совета федерации по карате в РФ. Увицкий состоял в отряде добровольцев российского союза боевых искусств "Союз". В данное формирования входят бойцы из всех регионов РФ, включая оккупированный Крым. В российской федерации карате заявили, что спортсмен "защищал родину".