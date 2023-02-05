В Україні ліквідували командира елітної бригади ЗС РФ — соцмережі (фото)

Полковник Сергій Поляков командував спецпідрозділом, який виконував бойові завдання з першого дня повномасштабного вторгнення.

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На війні проти України було ліквідовано російського топофіцера — полковника Сергія Полякова, який командував 14-ю окремою бригадою спеціального призначення ЗС РФ (в/ч 74854). Про це повідомляє користувач під ніком Necro Mancer у Twitter.

Полковника Сергія Полякова було ліквідовано 2 лютого 2023 року. Разом із ним загинув щонайменше ще один російський військовослужбовець — Мариков Іван Сергійович. Про їх загибель повідомлялося на сторінках у Вконтакте.

За яких обставин було ліквідовано Полякова і де саме це сталося — невідомо. Зазначається, що полковник виконував "бойове завдання".

Проте бригада, якою командував, досить знаменита. 14-та окрема бригада спеціального призначення ЗС РФ базується на Хабаровську. У російській армії вона вважається елітною. 14-а бригада підпорядковується Головному розвідувальному управлінню (ГРУ РФ). Військовослужбовці вказаної бригади мали мінімальні втрати на всіх війнах, крім війни з Україною.

У травні військовослужбовці цієї бригади під командуванням Полякова перебували в Ізюмі Харківської області й околицях міста. Там було ліквідовано їхнього офіцера, підполковника Альберта Карімова.

У жовтні та листопаді минулого року 14-та бригада зазнавала втрат спочатку в Харківській області, а потім і в Донецькій. Ймовірно, що військовослужбовці цієї бригади також причетні до воєнних злочинів у Київській області на початку вторгнення.

Про полковника Сергія Полякова відомо, що він командував окремою бригадою спецпризначення з 2020 року. У 1996-му він закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище в Благовіщенську Амурської області Росії. У 2016 році він був на Донбасі.

Нагадаємо, раніше було ліквідовано Сергія Увицького, колишнього керівника Ради федерації з карате в РФ. Увицький перебував у загоні добровольців Союзу бойових мистецтв "Союз". У це формування входять бійці з усіх регіонів РФ, враховуючи окупований Крим. У російській федерації карате заявили, що спортсмен "захищав батьківщину".