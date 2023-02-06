Украинские пограничники ликвидировали группу ВС РФ во время штурма Бахмута, — ГСПУ (фото)

Во время атаки оккупанты под минометным обстрелом смогли добежать до пригородных сооружений Бахмута. Однако украинские бойцы смогли остановить россиян: убиты 9 людей, 15 ранены, еще двое были взяты в плен.

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Штурмовые подразделения российских войск 5 февраля атаковали позиции бойцов Государственной пограничной службы на окраинах Бахмута и пытались прорвать линию обороны ВСУ. Однако в ходе боя украинские защитники убили 9 оккупантов, 15 ранили и еще двоих взяли в плен. Об этом рассказали в пресс-службе ГСПУ.

Сообщается, что под минометными обстрелами и с потерями ВС РФ смогли добежать до пригородных сооружений Бахмута. Однако с помощью заградительного огня из автоматических гранатометов украинские воины смогли остановить атакующую волну.

Кроме того, во время ближнего боя были ликвидированы малые вражеские группы. Во время зачистки бойцы ВСУ взяли в плен "вагнеровца" и мобилизованного из Татарстана. Один из них был ранен и оставлен своими сослуживцами умирать.

Пленным оккупантам оказали медицинскую помощь и передали уполномоченным органам.

Напомним, 6 февраля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Бахмут — неприступная крепость для ВС РФ. По его словам, в этом районе украинские военные своевременно подготовились к обороне. А особенный рельеф вокруг населенного пункта создает естественные препятствия для врага.

5 февраля разведка Британии сообщала, что ВС РФ достигли успехов в попытке окружить Бахмут. По информации специалистов, россияне могут обстреливать две основные дороги, ведущие в населенный пункт.