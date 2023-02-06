Українські прикордонники ліквідували групу ЗС РФ під час штурму Бахмута, — ДСПУ (фото)

Під час атаки окупанти під мінометним обстрілом змогли добігти до заміських споруд Бахмута. Проте українські бійці змогли зупинити росіян: убито 9 людей, 15 поранено, ще двох взято в полон.

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Штурмові підрозділи російських військ 5 лютого атакували позиції бійців Державної прикордонної служби на околицях Бахмута та намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ. Проте під час бою українські захисники вбили 9 окупантів, 15 поранили та ще двох взяли в полон. Про це розповіли у пресслужбі ДСПУ.

Повідомляється, що під мінометними обстрілами та з втратами ЗС РФ змогли добігти до приміських споруд Бахмута. Проте за допомогою загороджувального вогню з автоматичних гранатометів українські воїни змогли зупинити хвилю атаки.

Крім того, під час ближнього бою ліквідували малі ворожі групи. Під час зачистки бійці ЗСУ взяли в полон "вагнерівця" та мобілізованого з Татарстану. Один із них був поранений, його залишили свої товариші по службі вмирати.

Полоненим окупантам надали медичну допомогу та передали уповноваженим органам.

Нагадаємо, 6 лютого командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Бахмут — неприступна фортеця для ЗС РФ. З його слів, у цьому районі українські військові вчасно підготувалися до оборони. А особливий рельєф довкола населеного пункту створює природні перешкоди для ворога.

5 лютого розвідка Британії повідомляла, що ЗС РФ досягли успіхів у спробі оточити Бахмут. За інформацією фахівців, росіяни можуть обстрілювати дві основні дороги, які ведуть до населеного пункту.