"Сливал стратегическую информацию": СБУ разоблачила предателя в рядах ВСУ (фото)

Военный по поручению российской разведки собирал информацию о перемещении украинских бойцов, а также о пополнении техникой и боеприпасами.

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Военная контрразведка разоблачила российского агента, который передавал оккупантам информацию о планах украинских боевых операций на стратегически важном участке фронта. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

В сообщении указывается, что российским агентом оказался чиновник одной из воинских частей ВСУ, который был завербован россиянами уже посла начала полномасштабного вторжения в Украину.

По поручению российской разведки он собирал информацию о перемещении украинских военных, а также о пополнении техникой и боеприпасами. Также предатель передавал своим российским кураторам аналитические сведения о ситуации на фронте.

В результате специальной операции, которую провели сотрудники Службы безопасности Украины, предатель был задержан, когда собирался "слить" россиянам очередную партию информации. На этот раз он хотел передать российской разведке данные об оперативной обстановке на одном из направлений боевых действий.

На основе доказательств предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Задержанный признает свою вину.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

[ + – ] Предатель в ВСУ Фото: пресс-служба СБУ

[ + – ] Предатель в ВСУ Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, ранее Фокус информировал, что 6 февраля в Украине задержали очередных коллаборантов, которые сотрудничали с российскими спецслужбами и готовили серию провокаций в южных областях страны.

Кроме того, Фокус сообщал, что 1 февраля Служба безопасности Украины задержала сотрудника "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку.