"Зливав стратегічну інформацію": СБУ викрила зрадника у лавах ЗСУ (фото)

Військовий за дорученням російської розвідки збирав інформацію про переміщення українських бійців, а також поповнення технікою та боєприпасами.

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Воєнна контррозвідка викрила російського агента, який передавав окупантам інформацію про плани українських бойових операцій на стратегічно важливій ділянці фронту. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні наголошується, що російським агентом виявився чиновник однієї з військових частин ЗСУ, якого завербували росіяни вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За дорученням російської розвідки він збирав інформацію про переміщення українських військових, а також поповнення технікою та боєприпасами. Також зрадник передавав своїм російським кураторам аналітичні відомості щодо ситуації на фронті.

Внаслідок спеціальної операції, яку провели співробітники Служби безпеки України, зрадника затримали, коли він збирався "злити" росіянам чергову партію інформації. Цього разу він хотів передати російській розвідці дані про оперативну ситуацію на одному із напрямків бойових дій.

На основі доказів зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий визнає свою провину.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

[ + – ] Зрадник у ЗСУ Фото: пресс-служба СБУ

[ + – ] Зрадник у ЗСУ Фото: пресс-служба СБУ

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 6 лютого в Україні затримали чергових колаборантів, які співпрацювали з російськими спецслужбами та готували серію провокацій у південних областях країни.

Крім того, Фокус повідомляв, що 1 лютого Служба безпеки України затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на російську військову розвідку.