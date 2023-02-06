Сняли все ограничения: Рада освободила импортные дроны, тепловизоры и рации от налогов (видео)

До принятия законов приборы ночного видения, БПЛА и коллиматоры ввозились в Украину как гуманитарная помощь. Теперь их смогут завозить как товары коммерческого назначения.

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Верховная Рада поддержала в целом законопроекты N8360 и N8361-д, предполагающие освобождение от НДС и пошлины дронов, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк у себя в Telegram-канале уточнил, что рации дополнительно добавили в законопроекты после обращения волонтерских организаций.

За законодательную инициативу №8360 проголосовал 331 парламентарий, за №8361-д — 326.

По словам нардепа, принятые законы позволяют делать экспресс-отправки вышеперечисленных товаров, а также снимают все бюрократические ограничения по их импорту. Он подчеркнул, что документы разрабатывались вместе с волонтерскими организациями.

"Указанные законопроекты предусматривают полное освобождение от налогообложения товаров, которые импортируются в Украину, а именно беспилотные летательные аппараты, рации, тепловизоры и прицелы", — в свою очередь заявил глава комитета Даниил Гетманцев, ставший один из инициаторов изменений.

Он объяснил, что раньше такое оборудование могло ввозиться в Украину как гуманитарная помощь, теперь же его смогут импортировать как товары коммерческого назначения. При этом оно освобождается от экспортного контроля.

Законопроекты также предусматривают, что оформление таких товаров при пересечении государственной границы и прохождении таможенного контроля будет происходить в первоочередном порядке.

Изменения были приняты сроком до 1 января 2024 года.

Напомним, 6 февраля Ярослав Железняк также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса. С этого момента игорный бизнес не может пребывать в упрощенной системе налогообложения.

Ранее народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Алексей Резников пока остается возглавлять Министерство обороны Украины.