Зняли всі обмеження: Рада звільнила імпортні дрони, тепловізори та рації від податків (відео)

До ухвалення законів прилади нічного бачення, БПЛА та коліматори ввозили в Україну як гуманітарну допомогу. Наразі їх зможуть завозити як товари комерційного призначення.

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Верховна Рада підтримала загалом законопроєкти N8360 і N8361-д, які передбачають звільнення від ПДВ і мита дронів, тепловізорів, коліматорів, рацій іприладів нічного бачення. Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Перший заступник голови Комітету ВР із питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у себе в Telegram-каналі уточнив, що рації додатково додали до законопроєктів після звернення волонтерських організацій.

За законодавчу ініціативу №8360 проголосував 331 парламентарій, за №8361-д — 326.

За словами нардепа, ухвалені закони дозволяють робити експрес-відправлення перерахованих вище товарів, а також знімають усі бюрократичні обмеження щодо їх імпорту. Він наголосив, що документи розроблялися разом із волонтерськими організаціями.

"Зазначені законопроєкти передбачають повне звільнення від оподаткування товарів, що імпортуються в Україну, а саме безпілотні літальні апарати, рації, тепловізори та приціли", — зі свого боку, заявив голова комітету Данило Гетманцев, який став одним із ініціаторів змін.

Він пояснив, що раніше таке обладнання можна було ввозити в Україну як гуманітарну допомогу, а тепер його зможуть імпортувати як товари комерційного призначення. Водночас воно звільняється від експортного контролю.

Законопроєкти також передбачають, що оформлення таких товарів аід час перетину державного кордону та проходження митного контролю відбуватиметься першочергово.

Зміни були ухвалені терміном до 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, 6 лютого Ярослав Железняк також повідомив, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про відміну податкових пільг для грального бізнесу. З цього моменту гральний бізнес не може перебувати в спрощеній системі оподаткування.

Раніше народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Олексій Резніков поки що залишається очолювати Міністерство оборони України.